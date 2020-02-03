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التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على اسطوانات الغاز المستورد

03 شباط / فبراير 2020 12:23

التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على اسطوانات الغاز المستورد
التنمية الصناعية تجري الفحوصات اللازمة على اسطوانات الغاز المستورد

غزة- الرأي

 نفذت الطواقم الميدانية التابعة لدائرة التنمية الصناعية قسم الصناعات المعدنية والحرفية،  جولة تفتيشية من خلال سحب عينات من برابيش الغاز واسطوانات الغاز سعة 12ك الواردة عبر المعبر.

ويأتي ذلك في إطار متابعتها للمصانع في قطاع غزة، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة قسم الصناعات المعدنية والحرفية، وحرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير منتجات ذات جودة عالية وأمنة،
وقال م. حسن الشاعر  إن العينات التي تم سحبها سيتم فحصها بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

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