حماية المستهلك بمحافظة غزة تتابع الاسواق المركزية بالمحافظة

غزة- الرأي

نفذت الطواقم التفتيشية التابعة لمكتب محافظة غزة، جولة مشتركة مع وزارة الصحة والزراعة، وبمشاركة مباحث التموين بجولة ميدانية على الأسواق المركزية، وشملت الجولة سوق الشجاعية وسوق المعسكر وسوق الشيخ رضوان منذ ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة الماضية.

و]اتي ذلك، ضمن الاعمال اليومية وفي إطار متابعتها للأسواق ومحلات بيع الدجاج في محافظة غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاً منها على سلامة المستهلك.

وتم خلال الجولة متابعة محلات بيع الدجاج الحي وفحص الدجاج المعروض للبيع حيث تبين من خلال الجولة بأن معظم الدجاج المعروض خالي من الأمراض وحسب الاوزان المسموح بها حيث سيتم متابعة الدجاج المعروض للبيع باستمرار حفاظا عل صحة المواطنين.