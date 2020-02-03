تعليم الوسطى تشارك مع رياض الأطفال في وقفة احتجاجية ضد صفقة القرن

الوسطى- الرأي

نظمت مجموعة من رياض الأطفال من مدينة دير البلح بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، وقفة احتجاجية ضد "صفقة القرن"، بمشاركة مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ومشرفتي رياض الأطفال رولا السيد وسها عقل ومشاركة اطفال ومربيات رياض دير البلح، وذلك وسط مدينة دير البلح.

وحمل الأطفال اعلام وخرائط فلسطين ولافتات ترفض الصفقة المشبوهة وتؤكد على الدفاع عن قضية فلسطين والحفاظ عليها من الضياع وتطالب العالم بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه العادلة والمشروعة.

وفي كلمته قال مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ان هذه الوقفة تأتي كرسالة من الاطفال للاحتجاج على هذه الصفقة المشبوهة التي اعطى من خلالها من لا يملك لمن لا يستحق، وهي وعد بلفور جديد، مضيفاً بأن شعبنا بكافة مكوناته وشرائحه سيتصدى لهذه المؤامرة وسيفشلها بعزيمته ووحدته.

من جانبه شكر المدير الإداري بمديرية الوسطى ناصر السدودي تجمع رياض الأطفال بدير البلح على تنظيم هذه الوقفة التي تدل على انتماء الأطفال لفلسطين وتمسكهم بها والتي تكذب مزاعم الاحتلال بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، وطالب السدودي كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني للتوحد ونبذ الفرقة في مواجهة هذه المؤامرة الكبرى حتى يتم افشالها.

وتخلل الوقفة العديد من الفقرات والأناشيد التي قام بها أطفال الرياض للتعبير عن حبهم لفلسطين وتطلعهم للحرية