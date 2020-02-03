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"التعليم غرب غزة" تنظم وقفة تضامنية احتجاجاً على صفقة القرن

03 شباط / فبراير 2020 01:22

"التعليم غرب غزة" تنظم وقفة تضامنية احتجاجاً على صفقة القرن

غزة- الرأي

قال مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي إننا لن نقبل أبداً الحدود الجغرافية وتقطيع الجسد الفلسطيني المتصل، وهذا يتطلب توحيد وتضافر لكافة الجهود والقوة الفلسطينية، وإننا نقف هذه الوقفة المناهضة لصفقة القرن لنثبت للعالم و لن نقبل إلى بحقوقنا كاملة من النهر إلى البحر وأن صفقة السلب لحقوق الشعب الفلسطيني إنما هي ترهات أحلام لهم".

جاء ذلك، خلال وقفة تضامنية نظمتها مديرية التربية والتعليم غرب غزة احتجاجاً على صفقة القرن المزعومة؛ ومساندة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، شارك فيها مدير الدائرة الإدارية د.جمال الفليت ومدير الدائرة الفنية أ.أسامة الهباش وكافة موظفي المديرية إلى جانب البرلمان الطلابي في غرب غزة ومجلس أولياء الامور.

كما ودعا مدير تعليم غرب غزة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية وجميع المؤسسات الحقوقية للوقوف عند مسؤولياتهم المعهودة للجم أفواه الذئاب وإسقاط مخططات ترامب البغيضة، مؤكداً أن فلسطين ستبقى عربية حرة من رأس الناقورة الى رفح والقدس عاصمتها الأبدية وتسقط صفقة القرن.

واْكد د.أبوعلي أن الوقفة الاحتجاجية التي أقامتها المديرية بكافة كوادرها وطواقمها اليوم هي رسالة واضحة لدعم ثبات حقوق الشعب الفلسطيني الذي يكتب بالدم ورفض هذه الصفقة المشبوهة.

وتخلل الوقفة كلمة للبرلمان الطلابي في غرب غزة باللغتين العربية والانجليزية توضح فيها ضرورة التأكيد على أن القدس ليست للبيع، وفلسطين ليست للبيع، وأكد البرلمان الطلابي أن الفلسطينيين سيستمرون في نضالهم من اجل تحقيق احلام الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة على تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف غير مقسمة لا شرقية ولا غربية بل موحدة.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تنديد بصفقة القرن و بسياسة الرئيس الامريكي الذي وهب ما لا يملك لمن لا يستحق.

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