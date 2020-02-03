"تعليم شرق خان يونس" يشرع بتوزيع نظارات طبية على عدد من طلبة المدارس

خان يونس- الرأي

شرع قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس بتوزيع نظارات طبية على طلبة المدارس، بتمويل من جمعية بنيان ومؤسسة التعاون، ومن تنفيذ مركز شوالي للبصريات بالشراكة مع PK & CALL، بحضور رئيس القسم د. خليل النجار، وأمين سر جمعية بنيان د. أشرف معمر، ومندوب بيك أند كول أ. مصطفى النبريص، ومندوب مركز شوالي د. محمد شوالي.

وأوضح د. النجار أن حملة توزيع النظارات الطبية شملت 101 نظارة بمدرستي المعري الأساسية بنين والمعري الثانوية بنات، ويأتي هذا كمرحلة أولى تتبعها حملات أخرى.

وأكد أن توزيع النظارات جاء بعد الانتهاء من فحص النظر للطلبة المستهدفين وذلك للتأكد من حاجتهم للنظارات، مثمنًا في الوقت ذاته جهود جمعية بنيان ومؤسسة التعاون في تمويل هذا المشروع، كما أشاد بجهود مركز شوالي للبصريات بالشراكة مع PK & CALL في تنفيذ المشروع.