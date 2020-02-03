مدير تعليم خان يونس يشارك في تكريم الطالبات المتفوقات بمدرسة عكا

غزة- الرأي

شارك عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، في تكريم الطالبات المتفوقات بمدرسة عكا الثانوية للبنات.

ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية المحفزة للطلبة المتفوقين، واستمراراً للتواصل الفاعل مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور، وذلك بحضور: أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، وأ. نهلة خلف الله مديرة المدرسة، وعدد من مديرات المدارس، ومجلس أولياء الأمور وذوي المتفوقات.

وفي كلمته، هنأ أ. الفرا الطالبات المتفوقات، متمنياً لهن مزيداً من النجاح والتميز، وأن يقف مكرماً لهن في نهاية العام وقد حققن مراكز أولى على مستوى الوطن في نتائج الثانوية العامة، وثمن أ. الفرا في جهود الهيئة التدريسية في خدمة الطالبات وتحسين مستوياتهن التحصيلية، مؤكداً على التكاملية في العمل والعلم والتربية بين المدرسة والأسرة؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي كلمتها رحبت أ. خلف الله مديرة المدرسة بالحضور، متوجهة بالتهنئة الحارة لطالباتها المتفوقات ولمعلماتهن المتميزات اللواتي ساهمن في تحقيق هذا الإنجاز.

ونيابة عن الطالبات المتفوقات شكرت الطالبة آية عابد، والطالبة غادة الخطيب في كلمتهما إدارة التعليم وإدارة المدرسة وأولياء أمورهن وكل من ساهم في صناعة هذا التفوق.

هذا وتخلل الحفل فقرات فنية هادفة، وتم توزيع شهادات التقدير على المتفوقات.