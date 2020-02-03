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الحكم المحلي تشرف على اجراء انتخابات لاختيار مختار لعائلة آل مهدي

03 شباط / فبراير 2020 01:32

الحكم المحلي تشرف على اجراء انتخابات لاختيار مختار لعائلة آل مهدي
الحكم المحلي تشرف على اجراء انتخابات لاختيار مختار لعائلة آل مهدي

غزة- الرأي

أشرفت وزارة الحكم المحلي على انتخابات آل مهدي ( المجدل )، وذلك يوم السبت الماضي في صالة مونتانا في جباليا،  لاختيار مختار لعائلة آل مهدي.
وأرسلت الوزارة ،  وفداً للإشراف على الانتخابات من خلال إدارة وتنظيم الانتخابات، والعمل على فرز الأصوات بشفافية وإعطاء التعليمات للإخوة وجهاء عائلة مهدي لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وفتحت الوزارة باب التصويت امام الجمهور الساعة العاشرة صباحاً بحضور أعضاء لجنة الفرز وكلاً من ممثلي المرشحين  تنافس كلا من (حامد محمود إبراهيم مهدي، ماجد رباح عبد مهدي).

وتم اغلاق باب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء،فيما تم تمديده نصف ساعة أخري بناء على طلب من المرشحين.
بلغ إجمالي عدد المصوتين (376) صوت موزعة على 2 صندوق وكان إجمالي عد الأصوات الباطلة (4) صوت ليصبح عدد الأصوات الصحيحة (372) صوت.
وأعلنت اللجنة المشرفة في وزارة الحكم المحلي بفوز السيد / حامد محمود مهدي بحصوله على (233) صوت، بينما حصل المنافس الثاني السيد /ماجد رباح مهدي على (139) صوت، وبلغ عدد من يحق لهم الانتخابات في العائلة( 604) شخص.
وشكرت الوزارة آل مهدي على التزامهم بمعايير وقوانين الانتخابات والعمل به والتزامهم بشكل حضاري على سير العملية الانتخابية.
 

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