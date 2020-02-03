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ضمن برنامج تعريف الجيل الجديد بقضية الأسرى

وزارة الأسرى تستقبل وفدا طلابياً من مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات

03 شباط / فبراير 2020 01:35

وزارة الأسرى تستقبل وفدا طلابياً من مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات
وزارة الأسرى تستقبل وفدا طلابياً من مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين،  وفداً طلابياً من مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات، ضمن برنامج تعريف الجيل الجديد بقضية الأسرى والذي ترعاه وتشرف عليه الوزارة بمشاركة أ. مصباح عبد ربه منسق لجنة أهالي الأسرى .

والتقى الوفد البرلماني الطلابي أ. بهاء المدهون وكيل وزارة الأسرى، والذي بدوره رحب بهذه الزيارة التي تأتي ضمن الجهود الوطنية للتعريف بقضية الأسرى وإشراك قطاعات المجتمع المختلفة للتضامن مع الفئة التي ضحت وناضلت من أجل أن نحيا بحرية وكرامة .

وقال المدهون :" إن الأسرى داخل السجون يعيشون أوضاع صعبة للغاية، بسبب الإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، وهم بحاجة إلى كل صوت حر للدفاع عنهم، مشدداً على أهمية التعريف بقضية الأسرى وتقديم الدعم المعنوي لهم ولذويهم.

من جانبها، أكدت المدرسة شرين الملاحي أن الزيارة منحتهم التعرف عن قرب أكثر عن واقع ومعاناة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، والاستماع إلى شهادات حية عن واقع الاعتقال ومعاناة الأسرى وذويهم

وشارك الوفد الطلابي ضمن فعاليات الاعتصام الاسبوعي لذوي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي ، وقدمت بعض الطالبات كلمات وأبيات أدبية وشعرية تضامنية مع الأسرى

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى

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