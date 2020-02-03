بدء التسجيل لسد رسوم طلبة جامعتي الإسلامية والإسراء من المستحقات

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة، عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2019-2020 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعتي (الإسلامية والإسراء) من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وذكرت اليوم الاثنين، أن طالب الجامعة الإسلامية هو وأقارب الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) يستفيد، بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس والماجستير, وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.

ونوهت إلى أن المستفيدين من التسجيل لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (دراسات عليا) من لهم رقم جامعي 2018و2019, أما من رسوم الفصل الثاني.

كما أعلنت المالية أن الاستفادة لطلبة جامعة الإسراء ستكون بمبلغ 300 شيكل لأول 100 طلب فقط, وأن المستفيدين هم (الموظف نفسه, أب, أم, ابن, ابنة, زوجة, أخ, أخت).

ولفتت إلى أنه تم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم 26/1/2020 وحتى نهاية السحب والإضافة, وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).