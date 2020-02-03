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لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

المجلس التشريعي يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الحقوق المالية

03 شباط / فبراير 2020 02:04

المجلس التشريعي يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الحقوق المالية
المجلس التشريعي يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الحقوق المالية

غزة- الرأي

عقدت لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية اجتماعها الأول في مقر المجلس التشريعي بغزة.

وضمت اللجنة المستشار د. نافذ المدهون رئيسا، وعضوية د. حسن بابا ممثلا عن الأمانة العامة، المستشار حسن أبو ريالة ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، ومخلد جندية ممثلا عن ديوان الفتوى والتشريعي، ووائل السيقلي ممثلا عن وزار المالية.

وأوضح د. نافذ المدهون أن اللجنة توافقت خلال اجتماعها الأول على أن تنظم الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية بموجب قانون يصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك نظرا للآثار المالية المترتبة على هذا القانون على موازنات الهيئات المحلية.

ولفت د. المدهون أن اللجنة ناقشت كافة القوانين والمقترحات والدراسات ذات العلاقة بالموضوع، وقد خلصت إلى مجموعة من الأحكام التي تنظم الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية وذلك ضمن معيار التصيف لكل هيئة محلية.

وقال" سوف تحدد القيمة المالية والمكافئات لرؤساء وأعضاء الهيئات في إطار التشاور بين لجان المجلس التشريعي ووزارة المالية والأمانة العامة من اجل تنظيم هذه الأمور لضمان سير الأعمال في الهيئات المحلية دون أية معيقات وبما لا يتعارض مع الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.

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