"المدهون" : الأسرى يحتاجون الى تكثيف الجهود للتعريف بقضيتهم ومعاناتهم

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين أ.بهاء المدهون، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواجهون العديد من الانتهاكات المستمرة والتى كان أخرها الاعتداء والتنكيل بالاسيرات والأشبال فى سجن الدامون

جاء ذلك خلال استقبال مجموعة طلابية من مدرسة مصعب بن عمير ضمن برنامج تعريف الجيل الجديد بقضية الأسرى والذي ترعاه وتشرف عليه الوزارة بمشاركة أولياء أمور الطالبات ضمن نشاطات المبادرة التي أطلقتها المدرسة بعنوان " قضية وطن وحكاية شعب " .

ودعا المدهون الى تكثيف كافة الجهود من أجل التعريف بقضية الأسرى وإشراك قطاعات المجتمع المختلفة للتضامن مع الفئة التي ضحت وناضلت من أجل أن نحيا بحرية وكرامة .

وأضاف، أن الأسرى داخل السجون يعيشون أوضاع صعبة للغاية، بسبب الاجراءات القمعية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، وهم بحاجة إلى كل صوت حر للدفاع عنهم، مشدداً على أهمية التعريف بقضية الأسرى وتقديم الدعم المعنوي لهم ولذويهم .

وبدورهم، أكدوا أمهات الطالبات، أن الزيارة منحتهم التعرف عن قرب أكثر عن واقع ومعاناة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، والاستماع إلى شهادات حية عن واقع الاعتقال ومعاناة الأسرى وذويهم ، وقدمت الطالبات اسكتش فني وأبيات أدبية وشعرية تضامنية مع الأسرى.

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى