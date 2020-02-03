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بعد رشها على الحدود الشرقية والشمالية

صور|| الزراعة: مليون وربع المليون دولار خسائر المزارعين بسبب مبيدات الاحتلال

03 شباط / فبراير 2020 02:12

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الزراعة بغزة، عن تقديرها لقيمة الخسائر التي تكبدها مزارعي المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة، جراء رش الاحتلال المبيدات السامة بشكل متكرر منذ أيام.

وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن قيمة الخسائر بلغت مليون وربع مليون دولار، مشيرة إلى أنها تقديرات أولية في ظل استمرار الجريمة ومواصلة الوزارة حصر الأضرار وتكشف الجريمة يوماً بعد يوم.

وأعلنت وزارة الزراعة المناطق التي تعرضت للمبيدات، كمناطق منكوبة، مشددة أنه على الاحتلال تحمل تبعات الجريمة وتعويض المزارعين عن خسائرهم.

وذكرت أن الاحتلال بدأ برش المبيدات في 14 من الشهر الماضي وشمل ذلم كافة المناطق الشرقية من الشمال حتى الجنوب، مشيرة إلى أن هذه الجريمة مستمرة منذ العام 2000 وحتى اليوم.

وبينت أن قوات الاحتلال تقوم بإشعال النيران لمعرفة اتجاه الرياح وتعطي التعليمات لرش المبيدات حتى يكون الضرر على أرضي المزارعين الفلسطينيين أكبر.

وقالت وزارة الزراعة إنها أعطت تعليمات للمزارعين والتجار بعدم قطف المزروعات المصابة وبيعها في الأسواق، مؤكدة أنها عملت على إتلاف كميات كبيرة غير التي أتفلها المزارعين أنفسهم من المزروعات المتضررة.

وأدانت الجريمة بحق المزارعين، مطالبة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان للوقف على الأضرار وتوثيقها عن قرب، مشددة على ضرورة فضح جريمة الاحتلال وكذبه بأن ممارساته لا تؤثر على المزروعات والتربة، وأنه يجب الضغط عليه لتعويض المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها.

تصوير/ مدحت حجاج

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