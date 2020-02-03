"أبو سلمية" :برنامج زراعة الكلى بارقة أمل لمرضى الفشل الكلوي

غزة- الرأي

أكد د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، أن برنامج زراعة الكلى بارقة أمل لمرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك، خلال تفقده لمرضى زراعة الكلى في قسم جراحة الصدر للاطمئنان على حالتهم الصحية بعد عملية الزراعة، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لأهلهم وذويهم وهم بأحسن حال حيث رافقه خلال الزيارة د. حسن اللوح المدير الطبي وأ. نعيم البنا رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بالمجمع.

و أشاد د. أبو سلمية بجهود جميع العاملين في مجمع الشفاء وخاصة الطواقم الطبية التي لها علاقة بزراعة الكلى على ما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى من أجل تقديم أفضل خدمة طبية.

بدورهم، عبر المرضى وذويهم عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام المجمع على هذه اللفتة الطيبة والتي تدل على اهتمام ادارة المجمع بالمرضى، مقدمين شكرهم لجميع الطواقم الطبية على جهودهم بمستوى الخدمة الصحية المتميز.

يذكر أن هذه المرحلة الخامسة من البرنامج الثاني لعمليات زراعة الكلي حيث بلغ إجمالي عدد حالات زراعة الكلى لهذه المرحلة 21 عملية زراعة