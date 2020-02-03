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تضمنت(5) عمليات رش للمواد الضارة

مركز: (47) حالة اطلاق نار من قبل الاحتلال على المزارعين خلال يناير المنصرم

03 شباط / فبراير 2020 02:27

مركز: (47) حالة اطلاق نار من قبل الاحتلال على المزارعين خلال يناير المنصرم
مركز: (47) حالة اطلاق نار من قبل الاحتلال على المزارعين خلال يناير المنصرم

غزة- الرأي

نشر مركز حماية لحقوق الانسان تقريره الشهري والذي يرصد الانتهاكات الاسرائيلية بحق مزارعي قطاع غزة خلال شهر يناير لعام 2020م

حيث بين المركز في تقريره  اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد المزارعين في قطاع غزة من خلال استمرار عمليات إطلاق النار والتجريف وتقيد وصولهم الى مزارعهم بالإضافة لرش أرضيهم الزراعية على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بمبيدات حارقة.

ومن خلال متابعة حماية فقد رصد باحثو المركز خلال شهر يناير على (47) حالة اطلاق نار بالإضافة الى قيام طائرات الاحتلال ب(5) عمليات رش للمواد الضارة أدت الى اتلاف المحاصيل الزراعية للمزارعين بالإضافة الى (5) عمليات لفتح السدود والعبارات مما أدى لإغراق أراضي المواطنين واتلاف محاصيلهم الزراعية.

وبين المركز من خلال التقرير أن هذا  الاعتداء يأتي في اطار حصارها المتواصل على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 13 عام، وهو ما ألحق أضرارا كبيرة بالمزارعين، وخلف ظروفا معيشية صعبة، سواء على صعيد حياتهم اليومية، أوعملهم أو مصادر دخلهم، فوفقاً للبيانات والمعلومات التي جمعها باحثو المركز فإنه يعمل بالقطاع الزراعي ما يقارب من 80 ألف مواطن فلسطيني ويشكلون ما نسبته 8.9% من إجمالي القوة العاملة في قطاع غزة حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم باستهداف ما مساحته 300_500 متر على طول الشريط الحدودي حيث يصل مجموعها لمساحة تقدر بـ25ألف دونم وهو ما يشكل حوالي 30% من الأراضي الرزاعية داخل قطاع غزة.

وطالب المركز من خلال تقريره الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة" الفاو"، بإدانة اعتداءات الاحتلال بحق الأراضي والممتلكات للفلسطينيين، ودعمهم في المحافظة على اراضيهم المقررة في الاتفاقيات الدولية واتفاقية جينيف. كما يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل لدى دولة الاحتلال، وممارسة الضغط عليها لوقف انتهاكاتها ضد الأراضي الزراعية للموطنين وعدم استخدام المبيدات بشكل نهائي.

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