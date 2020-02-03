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خلال استقبالها جمعية العدالة للحقوق

النيابة العامة تؤكد على الالتزام بأحكام القانون والخبرة في قضايا التحكيم

03 شباط / فبراير 2020 02:37

النيابة العامة تؤكد على الالتزام بأحكام القانون والخبرة في قضايا التحكيم
النيابة العامة تؤكد على الالتزام بأحكام القانون والخبرة في قضايا التحكيم

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال استقباله لإدارة جمعية العدالة للحقوق والتمكين، على التزام هيئات التحكيم وحل النزاعات بين الخصوم بالخبرة والدراية والعلم والوعي القانوني بقضايا التحكيم.

وشدد على ضرورة قبول الأطراف للتحكيم، وحرية اختيارهم لجهة التحكيم، ورفض الإكراه عليه، ووقوف المحكم على مسافة واحدة من الخصوم، والاستناد إلى قواعد واضحة ومعايير موحدة في حل النزاعات؛ بما يحقق عدالة الإجراء.

وبين المستشار المدهون، مُساندة النيابة العامة وتعاونها مع أي جهة تسعى لإقامة العدل وإرساء سيادة القانون وتعزيز الاستقرار المجتمعي والأهلي.

النيابة العامة تؤكد على الالتزام بأحكام القانون والخبرة في قضايا التحكيم 4636957b-2b8d-4de9-88cc-5056cab7178a
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