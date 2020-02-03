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الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام 2020م/1441هـ

03 شباط / فبراير 2020 02:42

الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام 2020م/1441هـ
الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام 2020م/1441هـ

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لجنة الحج أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1441ه/2020م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة, التي تم إجراؤها عام 2013م.

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أسمائهم الى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني كدفعة اولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية, وذلك ابتداء من صباح يوم الأربعاء الموافق 5/2/2020م, وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 13/2/2020م, ولن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.

كما وطالبت اللجنة كل حاج بتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والشئون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها.

مشددة على عدم دفع أي مبالغ من قبل الحجاج للشركات.

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