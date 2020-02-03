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هيئة الأسرى تكرم أسيرا محررا من شرق قلقيلية

03 شباط / فبراير 2020 05:19

الضفة المحتلة-الرأي:

كرمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، الأسير المحرر مراد حسين (40 عاما) من بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد قضاء 18 عاما في سجون الاحتلال.

وجرى التكريم  بحضور رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، ووفود من هيئة الأسرى ونادي الأسير.

وقال أبو بكر، "إن قضية الأسرى على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية، والهيئة على أهبة الاستعداد دائما لدعم الأسرى ومساندتهم هم وذويهم، لأنهم قضية الوطن وهم من ضحوا لأجله".

بدوره، طالب الأسير المحرر مراد حسين، بدعم الأسرى وبذل المزيد من الجهود للوقوف بجانبهم من خلال المسيرات والوقفات التضامنية، وقال: "إن الأسرى في سجون الاحتلال يعانون أشد أنواع الظلم والقهر من سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتحقيق وغيرها".

وأشاد حسين بدور الهيئة في دعم صمود الحركة الأسيرة، ومتابعة هموم أهالي الأسرى والوقوف الى جانبهم وتكريمهم.

يذكر أن سلطات الاحتلال، أفرجت الخميس الماضي، عن الأسير حسين من سجن مجدو، بعد اعتقاله عام "2002"، على خلفية مقاومة الاحتلال.

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