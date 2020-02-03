وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تكرم أسيرا محررا من شرق قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة: قطاع غزة خالٍ من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية أسرى "نفحة والنقب وعوفر" يقررون التصعيد وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبـر رفح يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بسبب مبيدات الاحتلال.. مناطق شرق قطاع غزة "منكوبة زراعياً" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام 2020م/1441هـ وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تؤكد على الالتزام بأحكام القانون والخبرة في قضايا التحكيم وكالة الرأي الفلسطينية مركز: (47) حالة اطلاق نار من قبل الاحتلال على المزارعين خلال يناير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية "أبو سلمية" :برنامج زراعة الكلى بارقة أمل لمرضى الفشل الكلوي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: " 757 " عملية جراحية في مركز عدنان العلمي للحروق
أخبار » عربي ودولي

هنية يهاتف بري لمناقشة مخاطر صفقة القرن

03 شباط / فبراير 2020 06:15

غزة- الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيسَ البرلمان اللبناني السيد نبيه بري، حيث تناولا خلال الاتصال صفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس الحركة إلى الخطوات التي قامت بها حماس ومبادرتها لإنجاح الانتخابات وصولًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية التي تعتبر عاملًا أساسيًا من عوامل إفشال الصفقة.

وثمن رئيس الحركة مواقف دولة الرئيس بري، ومواقف لبنان رئاسةً وحكومةً وشعبًا تجاه الفلسطينيين، مشيرًا إلى أهمية دعم وتعزيز الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة عربيًا وإسلاميًا، داعيا الرئيس بري إلى تشجيع الرئيس الفلسطيني أبو مازن لعقد لقاء الأمناء العامين في القاهرة لوضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل بحث مستقبل القضية وحمايتها من التغول والصفقات المشبوهة.

من جانبه أكّد دولة الرئيس نبيه بري موقف لبنان الرافض لصفقة القرن والداعم للحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مجابهة الصفقة تحتاج إلى تحقيق الوحدة الوطنية ثم المقاومة.

كما قدم رئيس الحركة التهاني لدولة الرئيس بري بتشكيل الحكومة، متمنيًا أن يعم الأمن والاستقرار على لبنان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟