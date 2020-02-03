هنية يهاتف بري لمناقشة مخاطر صفقة القرن

غزة- الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيسَ البرلمان اللبناني السيد نبيه بري، حيث تناولا خلال الاتصال صفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس الحركة إلى الخطوات التي قامت بها حماس ومبادرتها لإنجاح الانتخابات وصولًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية التي تعتبر عاملًا أساسيًا من عوامل إفشال الصفقة.

وثمن رئيس الحركة مواقف دولة الرئيس بري، ومواقف لبنان رئاسةً وحكومةً وشعبًا تجاه الفلسطينيين، مشيرًا إلى أهمية دعم وتعزيز الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة عربيًا وإسلاميًا، داعيا الرئيس بري إلى تشجيع الرئيس الفلسطيني أبو مازن لعقد لقاء الأمناء العامين في القاهرة لوضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل بحث مستقبل القضية وحمايتها من التغول والصفقات المشبوهة.

من جانبه أكّد دولة الرئيس نبيه بري موقف لبنان الرافض لصفقة القرن والداعم للحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مجابهة الصفقة تحتاج إلى تحقيق الوحدة الوطنية ثم المقاومة.

كما قدم رئيس الحركة التهاني لدولة الرئيس بري بتشكيل الحكومة، متمنيًا أن يعم الأمن والاستقرار على لبنان.