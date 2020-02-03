دودين: إجراءات الاحتلال ضد الأسرى تقود إلى انتفاضة عارمة

الضفة المحتلة-الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى دودين أن إجراءات إدارة السجون التعسفية، ومسها بحقوق الأسرى الإنسانية، ونقضها الاتفاقات السابقة تقود إلى انتفاضة عارمة لأسرانا ولشعبنا ضد هذه الانتهاكات.

وقال دودين في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن عملية طعن سجان إسرائيلي هو تعبير واضح عن حالة القهر والغضب السائدة لدى أسرانا في سجون الاحتلال، في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهم، والتي طالت مؤخرًا الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ربيع أبو نواس وعن حياة جميع أسرانا الأبطال، محذرًا من أن أي إجراءات عدوانية ضدهم ستقود لتفجير الأوضاع داخل السجون بما لا يحمد عقباه.

ودعا دودين أبناء شعبنا الفلسطيني للتعبير عن دعمهم وإسنادهم لأسرانا في معركتهم ضد إجرام الاحتلال وعدوانيته، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الصلف الإسرائيلي المستمر.