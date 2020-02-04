وكالة الرأي الفلسطينية تنديد فلسطيني واسع بلقاء البرهان مع نتنياهو بأوغندا وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام ومدير الأمن الداخلي يؤكدان على الاستقرار المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية طفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن ثلاثة صيادين من غزة اعتقلهم أمس وكالة الرأي الفلسطينية صدق أو لا تصدق فقدان الوظيفة في هذا البلد خبراً سعيداً وكالة الرأي الفلسطينية هؤلاء الأشخاص يجب عليهم الامتناع عن تناول الطماطم وكالة الرأي الفلسطينية طفل عمره 10 سنوات يتحول إلى ثعبان بشري: السبب مأساوي وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق خزاعة وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسباب وراء توهج ريال مدريد مع الفرنسي زيدان وكالة الرأي الفلسطينية حماس تستهجن تأجيل وفد منظمة التحرير زيارته لغزة
أخبار » الأسرة و المجتمع

دواء عشبي صيني قد يكبح فيروس "كورونا"!

04 شباط / فبراير 2020 08:23

دواء عشبي صيني قد يكبح فيروس "كورونا"!
دواء عشبي صيني قد يكبح فيروس

أكد علماء معهد الصيدلة في شنغهاي التابع لأكاديمية العلوم الصينية بالتعاون مع علماء معهد علم الفيروسات في ووهان، أن دواء شوانغهوانغ ليان كوفوي يمكنه كبح فيروس "كورونا".

وتفيد وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن هذا الدواء المستخدم في الطب الصيني يحتوي على نبات زهر العسل الياباني، ودرقة البايكال، و Forsythe. هذه النباتات الثلاث وفقا للطب الصيني تساعد على تخفيض الحمى وإزالة السموم وتطهير الجسم خارجيا وداخليا.

ووفقا للدراسات الحديثة الدواء شوانغهوانغ ليان كوفوي (Shuanghuanglian Koufuye) هو مضاد للفيروسات والبكتيريا، ويعزز مناعة الجسم. وقد أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء معهد شنغهاي للصيدلة عام 2003، أن هذا الدواء يمكن استخدامه في علاج الالتهاب الرئوي الشاذ. وبعد ذلك على مدى أكثر من عشر سنوات استمروا في دراسة خصائصه وفعاليته في مكافحة فيروسات الإنفلونزا (H7N9 ، H1N1 ، H5N1)، و المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وكانت النتائج إيجابية. وحاليا يختبر هذا الدواء سريريا .

ونشرت اللجنة الصحية الحكومية وإدارة الدولة للطب الصيني التقليدي لاحقا، اسم دواء آخر فعال ضد فيروس كورونا. هو Huoxiangzhengqi koufuye.

ويذكر أن السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019 عن تفشي وباء التهاب رئوي مجهول بمدينة ووهان، وأن مسببه هو فيروس "كورونا" 2019-nCoV.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟