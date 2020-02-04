الطقس: أجواء باردة نسبيًا وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً الى شديد ألبرودة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلا نهارا باردا نسبياُ الى بارد ليلاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً نهارا، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطراً على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم الجمعة المقبل، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار بمشيئة الله على كافة المناطق خاصة في ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.