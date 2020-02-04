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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما خطورة البصل المتعفن على الصحة؟

04 شباط / فبراير 2020 08:25

حذر علماء المركز الطبي Health Line في الولايات المتحدة، من تناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه يسبب تطور مرض السرطان. وتفيد The Times Hub، بأن علماء المركز الطبي الأمريكي Health Line يؤكدون على عدم استخدام حتى البصل المتعفن جزئيا ف
حذر علماء المركز الطبي Health Line في الولايات المتحدة، من تناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه يسبب تطور مرض السرطان. وتفيد The Times Hub، بأن علماء المركز الطبي الأمريكي Health Line يؤكدون على عدم استخدام حتى البصل المتعفن جزئيا ف

حذر علماء المركز الطبي Health Line في الولايات المتحدة، من تناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه يسبب تطور مرض السرطان.

وتفيد The Times Hub، بأن علماء المركز الطبي الأمريكي Health Line يؤكدون على عدم استخدام حتى البصل المتعفن جزئيا في الطعام والذي بدأ تعفنه خلال عملية تخزينه، بسبب خطورته المميتة.

ويقول العلماء، إن تعفن جزء من البصلة هو إشارة لوجود مركب الأفلاتوكسين aflatoxin، الذي في ظروف معينة يترسب على النباتات الورقية. وهذا المركب يظهر على السطح الخارجي للبصل أو تحته على شكل بقعة سوداء.


بصل مصاب

وهناك عدة أسباب تزيد من خطر ترسب الأفلاتوكسين، الرطوبة العالية، حرارة التخزين غير الصحيحة، تأثير الحشرات، والتماس مع الماء الملوث. ويسبب دخول هذا المركب إلى الجسم مرض سرطان الكبد القاتل. بحسب الباحثين.

ويقول الأطباء "تؤثر هذه المادة السامة في أعضاء الجسم الأخرى، وقد يؤدي التسمم بهذه المادة إلى الموت". ويؤكد الأطباء على ضرورة استخدام البصل الجيد الخالي من هذه البقع والعفونة تماما، وعدم استخدام البصل المتعفن نهائيا بعد رمي المنطقة المتعفنة. ويضيفون، البصل السليم يحتوي على نسبة عالية من فيتامين С، ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، التي تكافح البكتيريا المرضية والفيروسات. وأن مكونات البصل تساعد في تمييع الدم وتخفض مستوى الكوليسترول فيه، وتزيل الترسبات على الأسنان وتخفض من خطر تصلب الشرايين والجلطة الدماغية والنوبات القلبية. علاوة على هذا يفيد تناول البصل عند الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بما فيها السل والتهاب القصبات والشعب الهوائية والالتهاب الرئوي.

5e33ee22423604632b49c890 حذر علماء المركز الطبي Health Line في الولايات المتحدة، من تناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه يسبب تطور مرض السرطان. وتفيد The Times Hub، بأن علماء المركز الطبي الأمريكي Health Line يؤكدون على عدم استخدام حتى البصل المتعفن جزئيا في الطعام والذي بدأ تعفنه خلال عملية تخزينه، بسبب خطورته المميتة. ويقول العلماء، إن تعفن جزء من البصلة هو إشارة لوجود مركب الأفلاتوكسين aflatoxin، الذي في ظروف معينة يترسب على النباتات الورقية. وهذا المركب يظهر على السطح الخارجي للبصل أو تحته على شكل بقعة سوداء. ما خطورة البصل المتعفن على الصحة؟ Globallookpress magebroker/Ralph Kerpa بصل مصاب وهناك عدة أسباب تزيد من خطر ترسب الأفلاتوكسين، الرطوبة العالية، حرارة التخزين غير الصحيحة، تأثير الحشرات، والتماس مع الماء الملوث. ويسبب دخول هذا المركب إلى الجسم مرض سرطان الكبد القاتل. بحسب الباحثين. إقرأ المزيد حقائق مثيرة عن البصل حقائق مثيرة عن البصل ويقول الأطباء
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