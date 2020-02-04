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دبي تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمرحاض مرصع بالماس

04 شباط / فبراير 2020 08:30

دبي تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمرحاض مرصع بالماس
دبي تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمرحاض مرصع بالماس

دخلت دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمرحاض مذهب، كشف عنه يوم الجمعة.

المرحاض مرصع بالألماس 40.815 ماسة، بلغ مجموعها 334 قيراطاً
وبلغت قيمة المرصعات حوالي 1.28 مليون دولار، وتم تسجيله في موسعة غينيس للأرقام القياسية، كأول مرحاض مرصع بأكبر عدد من الألماس.

والمرحاض، قدمته شركة Coronet Jewellery، المتخصصة في تصنيع ​المجوهرات الماسية​، وقسم من مجوهرات Aaron Shum Jewellery في ​هونغ كونغ​.

وحصل صحن المرحاض المرصع بالألماس، على شهادة أصالة، من قبل ممثليGuinness World Records، لأكبر عدد من الماس على وعاء مرحاض.

ويقول رئيس Coronet Jewellery وThe Amazing Museum & Art Gallery Dubai، آرون شو، أن هذا المرحاض الماسي، يعد أحد منتجات ​غينيس للأرقام القياسية، المفضلة لدي.

وأضاف: نتعامل مع كل عميل كصديق لنا، ونقدم خدمة مميزة لإرضاء عملائنا، وكان إنشاء هذه الفكرة مهم للغاية بالنسبة لي وللعلامة التجارية، وهذا هو السبب في أنني فكرت في المرحاض الماسي ليكون إضافة مثالية للمتحف.

وتم الكشف عن المرحاض الماسي لأول مرة في Shanghai Import Expo، في ​الصين​، عام 2019. وسيبقى في متحف The Amazing Museum & Art Gallery لفترة مؤقتة، وبعد ذلك، سينتقل إلى جميع أنحاء العالم مثل غيره من منتجات غينيس وورلد للأرقام القياسية التي حققتها Coronet.

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