حماس تستهجن تأجيل وفد منظمة التحرير زيارته لغزة

غزة - الرأي

استهجنت حركة حماس، مساء أمس الاثنين، تأجيل زيارة وفد منظمة التحرير لغزة، والتي كانت مقررة يوم الأربعاء القادم لبحث سبل مواجهة صفقة القرن.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي، إن ممثل حركة فتح طلب موقفًا رسميًا من حماس حول نقطتين، الأولى: حضور الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات فتح وحماس؛ واستلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، وبموافقة حركة حماس على اللقاء الثنائي.

وأضاف برهوم أنه تم التوافق على أن يكون يوم الأربعاء موعدًا للزيارة، على أن تبدأ بلقاء وطني عام يضم القوى الوطنية جميعها والشخصيات المستقلة ترحيباً بالوفد، ثم يجري الوفد سلسلة من اللقاءات وفق ما يراه مناسبًا.

وأشار إلى أن هذا الاعلان عن التأجيل في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديدًا في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا.