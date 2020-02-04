طفل عمره 10 سنوات يتحول إلى ثعبان بشري: السبب مأساوي

حمل طفل هندي عمره 10 سنوات فقط لقب الطفل الثعبان وذلك بسبب طبيعة جلده المختلفة عن باقي الأطفال في مثل عمره، حيث يعاني الطفل من مرض جلدي نادر للغاية تسبب له في هذه الحالة.

يعاني الطفل جاجاناث من جفاف شديد في الجلد لذلك عليه أن يقوم بالاستحمام كل ساعة تقريباً مع ترطيب الجسم بالكامل لمنع الجلد من التشقق خاصة وأن جلد جاجاناث لا يمكنه التخلص من الخلايا الميتة بشكل طبيعي.

حالة الجفاف الشديد الذي يعاني منها جاجاناث تُسبب له تشققات دائمة تشبه جلد الثعبان والمشكلة الأكبر أن هذا المرض النادر لا علاج له حتى الآن كما أن حالته تتدهور باستمرار ويتعرض دائماُ لسقوط الجلد.

مرض جاجاناث النادر لا يؤثر فقط على مظهره بل أنه يمنعه من الحركة بشكل طبيعي وذلك لأن جلده مشدود طوال الوقت لذلك يواجه صعوبة في عيش حياة طبيعية.

المرض المعروف طبياً باسم Lamellar ichthyosis يُصيب شخص واحد بين كل 200 ألف شخص، ويُعد مرض خطير مهدد للحياة لأن له تأثير على الجهاز التنفسي والمفاصل حتى أن بعض الحالات تجد صعوبة في إغلاق العين لأن الجلد مشدود وجاف للغاية.

التحدي الأكبر في هذا المرض هو أنه غير قابل للعلاج، كما أن تكلفة تخفيف الآثار الجانبية لهذا المرض عالية جداً لذلك يجد والد جاجاناث الذي يعمل كفلاح في أحد حقول الأرز صعوبة في توفير العلاج المناسب لابنه.