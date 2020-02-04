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أخبار » الأسرة و المجتمع

هؤلاء الأشخاص يجب عليهم الامتناع عن تناول الطماطم

04 شباط / فبراير 2020 08:53

بندورة
بندورة

تناول الطماطم "البندورة" لا يجلب الفائدة للجسم دائما بل يضره في بعض الحالات، وذلك وفق ما قالت أخصائية التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا، في مقابلة صحافية نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية.

واستشهدت الأخصائية الروسية بدراسة طبية بأنه لا يجوز للأشخاص الذين يعانون من وجود حصى الكلى والمصابين بأمراض المعدة- التهاب المعدة وقرحة المعدة، تناول البندورة، بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الأحماض العضوية.

كما طالبت الخبيرة الروسية من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات البندورة، مثل الكاتشب، ومعجون الطماطم.

وأشارت أخصائية التغذية الروسية إلى أن الطماطم المعالجة حراريا أكثر فائدة من الطماطم الطازجة، لذا قبل استخدامها، يجب أن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة.

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