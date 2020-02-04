طفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز

فاروق جيمس هو صبي يبلغ من العمر سبع سنوات من لندن أصبح إحساسًا بالإينستاجرام. فاروق نموذج وشهير بسبب شعره الطويل والجعد.

هذا الطفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز

ومع ذلك ، فإن والدته تتعرض لانتقادات لأنها سمحت لابنها أن ينمو شعره وتقوم بإعداد عريضة لمنع المدارس الثانوية من جعل الأولاد يقصون شعرهم.

يملك فاروق جيمس أكثر من 280 ألف متابع عبر انستغرام والكثيرين يوقفونه في الشارع لأخذ الصور معه. وقد تحول الطفل فاروق من لندن إلى عارض أزياء، والفضل يعود لشعره الكيرلى الكثيف والمثير للدهشة، ليكون وجها لأشهر ماركات ملابس الأطفال حول العالم.

هذا الطفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز

يذكر أن والدته « بونى » هي من تدير حسابه عبر انستغرام.