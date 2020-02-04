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طفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز

04 شباط / فبراير 2020 08:59

طفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز
طفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز

فاروق جيمس هو صبي يبلغ من العمر سبع سنوات من لندن أصبح إحساسًا بالإينستاجرام. فاروق نموذج وشهير بسبب شعره الطويل والجعد.

هذا الطفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز

ومع ذلك ، فإن والدته تتعرض لانتقادات لأنها سمحت لابنها أن ينمو شعره وتقوم بإعداد عريضة لمنع المدارس الثانوية من جعل الأولاد يقصون شعرهم.

يملك فاروق جيمس أكثر من 280 ألف متابع عبر انستغرام والكثيرين يوقفونه في الشارع لأخذ الصور معه. وقد تحول الطفل فاروق من لندن إلى عارض أزياء، والفضل يعود لشعره الكيرلى الكثيف والمثير للدهشة، ليكون وجها لأشهر ماركات ملابس الأطفال حول العالم.

هذا الطفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز

يذكر أن والدته « بونى » هي من تدير حسابه عبر انستغرام.

5d8e1a6d22df45d85e40b1c54ddb3b7c0eacbebf-120120060134 طفل لديه أكثر من 200 ألف متابع على انستقرام بسبب شعره المميز 4077c49d1e4398e3b631426aa73988dc2e67d097-120120060135 240efa07c2c138845f16acc92b308dee1ebc3bc4-120120060135 b41bfbe3578a6718ad74463b166a397a2c8def9a-120120060134
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