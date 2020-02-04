النائب العام ومدير الأمن الداخلي يؤكدان على الاستقرار المجتمعي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ومدير جهاز الأمن الداخلي العميدعبد الباسط المصري، على المحافظة على الاستقرار المجتمعي وتعقُّب الجريمة أمنياً وجنائياً، مع الالتزام بمراعاة الأصول القانونية وسلامة إجراءات التوقيف والتحقيق؛ بهدف بسط الأمن وتحقيق العدالة، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطن الفلسطيني.



وأشاد المستشار المدهون بالدور الهام لجهاز الأمن الداخلي في ضبط الحالة الأمنية، وملاحقة المتخابرين، والدور التوعوي لوزارة الداخلية في إصدار المواد الإعلامية التي تَحُد من مخاطر الانزلاق والوقوع في التعامل مع المحتل، وآليات العلاج.

بدوره، أكد العميد المصري على اهتمامه بسلامة الإجراءات القانونية، وحِرص جهاز الأمن الداخلي على استتباب الأمن في المجتمع الفلسطيني.