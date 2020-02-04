تنديد فلسطيني واسع بلقاء البرهان مع نتنياهو بأوغندا

غزة - الرأي

نددت فصائل وقوى فلسطينية باللقاء الذي عقده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا.

واستنكرت حركة حماس الاجتماع، وقال الناطق باسمها حازم قاسم إن اللقاءات التطبيعية تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه ضد الفلسطينيين، وينتهك حرمة مقدسات الأمة العربية والإسلامية.

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة اللقاء، وأكدت أنه لا يعبر عن موقف الشعب السوداني المساند للقضية الفلسطينية، كما دعت الحركة الشعب السوداني وقواه الحية وثواره لرفض وإدانة هذا اللقاء.

وفي السياق، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن اللقاء يضرب في الصميم مصالح الشعب السوداني وموقفه الذي لم يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني، وانخراط الكثير من أبنائه في صفوف المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن ذلك يظهر مدى الخنوع والتبعية لسياسات ومخططات معادية تستهدف المصالح العليا للأمة العربية وتصفية القضية الفلسطينية والتطبيع العربي مع الكيان الصهيوني.

وأدانت حركة فتح اللقاء، واعتبر أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب أن اللقاء يتناقض مع موقف الشعب السوداني الشقيق المناصر لحق الشعب الفلسطيني، وأنه خروج عن مبادرة السلام العربية.