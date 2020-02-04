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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2404 ) الثلاثاء 4/2/2020

أخبار فلسطينية﻿

عباس: إما حقوقنا كاملة أو نرد إليهم «هدية أوسلو»

حماس: تأجيل وفد (م.ت.ف) زيارته المرتقبة إلى غزة "أمر مستهجن"

هنية يهاتف مسؤولين لبنانيين لبحث مخاطر صفقة القرن

مجلس الأمن .. كلمة للرئيس عباس في يوم 11 فبراير وترامب يريد جلسة مغلقة

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

هنية يهاتف الرئيس اللبناني لبحث "صفقة القرن"

هنية يهاتف بري لمناقشة مخاطر صفقة القرن

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يلتقي البرهان في أوغندا ويتلقى وعداً بالتطبيع

نتنياهو عرض على المغرب اعترافا أميركيا بالسيادة على الصحراء الغربية مقابل التطبيع

نتنياهو: أوغندا ستفتتح سفارة لدى "إسرائيل" في القدس

والا: إعادة نشر بطاريات القبة الحديدية في الجنوب

اخبار دولية

كوشنر: على السلطة استيفاء الشروط للاعتراف بها كدولة

“الأمن الدولي” يجتمع الخميس لسماع عرض أميركي لـ “خطة ترامب”

نائب أردني يدعو لدعم المقاومة وطرد سفير "إسرائيل"

أخبار عربية



"التعاون الإسلامي" ترفض خطة السلام الأمريكية وتؤكد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني

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الصحف العربية

القدس العربي

«نطفة حرية»: «ميلاد»… طفلة جديدة من ثمار «النطف المهربة» من داخل السجون الإسرائيلية

الأسرى الفلسطينيون يصعدون خطوات الاحتجاج ضد الاحتلال وأسير يطعن سجانا بآلة حادة في…

قرار فلسطيني بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العبرية ردا على سياسة الاحتلال

عباس يتعهد بالاستمرار في رفض “صفقة القرن” ويهدد بوقف “التنسيق الأمني” حتى تتراجع…

الشرق الاوسط

المالكي: الصفقة هي العرض «الأكثر سخاء» لإسرائيل

الخليج الإماراتية

كوشنر: نريد منع توسيع المستوطنات

الهدف الحقيقي لخطة ترامب للشرق الأوسط ليس السلام.. إنه السلطة

عباس: لن نقبل بأميركا وسيطا وحيدا في عملية السلام

الاحتلال يعتقل 3 صيادين في غزة

غزة: أزمة في “غاز الطهي” بعجز 40 %

الرئيس الفلسطيني: لن نتراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وأمريكا

فيديو .. جنود الاحتلال لشباب فلسطينيين: نأخذ استراحة؟!

الشعبية تدعو الشعب السوداني لإدانة لقاء البرهان مع نتنياهو

اعتقال 10 مواطنين بالضفة

جبارين يؤكد للسفير الأوروبي رفض خطة ترامب ومخططات الترانسفير

المؤرخة أبو الشعر: أول صحيفة صدرت في القدس عام 1908 ورصدت

مواجهات في قلقيلية وجيوس

"مدى": 27 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين الشهر الماضي

الإفراج عن المعتقل الإداري شهاب مزهر

الاحتلال يفرض طوقا عسكرياً حول سجن "عوفر" ويتخذ اجراءات عقابية

اعتصام تضامني مع الأسرى للقوى في غزة

محدث|.. وزارة الاقتصاد تباشر تنفيذ قرار منع إدخال سلع ومنتجات

محدث| والد الطفل محمود البيطار وراء فبركة قصة اختفائه.. والشرطة

"بالكوم" تطلق بودكاست "راديو صوت" حول مفاهيم حرية الرأي

"فلسطين النيابية" تؤكد للمجلس الوطني دعمها الكامل لمواجهة خطة

عريقات يدين لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

الهباش يثمن المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لـ"صفقة القرن"

الرئيس يشيد بالإنجازات التي حققها جهاز المخابرات العامة الفلسطينية

»إصابات خلال مواجهات واعتداءات المستوطنين بالخليل

»الحكومة تمنع إدخال منتجات إسرائيلية دعما للمنتج الوطني

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة حزما

مركز حقوقي يُدين تشديد الحصار ومنع دخول الإسمنت لغزة

لماذا تريد "صفقة القرن" التخلص من "المثلث"؟

منع سفر 7 مواطنين من معبر الكرامة

463 ألف مستوطن يعيشون بـ 150 مستوطنة بالضفة

حماس تنظم وقفة رافضة لـ"صفقة ترمب" بخان يونس

بالأسماء: مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة تطال 8 مواطنين

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. زكريا الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

ردود فعل فلسطينية على لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو

‏⁧نتنياهو⁩ التقى في ⁧‫أوغندا⁩ رئيس مجلس السيادة السوداني واتفقا على تطبيع العلاقات

إجماع فلسطيني على رفض لقاء البرهان بنتنياهو

ندوة للدكتور عزمي بشارة بعنوان: صفقة "القرن القرن" في سياق تاريخي

الحكومة الفلسطينية تمنع استيراد منتجات غذائية إسرائيلية

إصابة ضابط بشرطة الاحتلال بمولوتوف في وجهه

وكالة وفا

إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال آخر خلال مواجهات ..

الأحمد: رغم موافقة هنية لم نتلق ردا رسميا من حماس حو..

مسيرة احتجاجية ضد "صفقة القرن" في دالاس الأم..

الاتحاد العام للصحفيين السودانيين: لقاء برهان بنتنيا..

حدث في مثل هذا اليوم

4 شباط (فبراير)

2001م الأهالي في مخيّم جباليا يهاجمون مراكز شرطة وأمن الحكم الذاتي احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطة الفلسطينيّة على أنصار حركات المقاومة، ومن بينها حركة حماس والجهاد الإسلاميّ.

1997م مصرع ثلاثة وسبعين ضابطا وضابط صف من قوات المظليين في الجيش الإسرائيلي لدى اصطدام وقع في الجو بين مروحيتين عسكريتين كانتا في طريقهما للقيام بعملية إنزال خاصة في جنوب لبنان.

1994م مقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في غزة

1990م مقتل عشرة سياح إسرائيليين قرب العاصمة المصرية القاهرة، انتقاماً لقيام الجيش الإسرائيلي بقتل المدنيين الفلسطينيين في الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994).

1986م طائرات "إسرائيلية" تعترض طائرة ليبية وتجبرها على الهبوط في (إسرائيل).

1983م انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر.

1978م الموساد الإسرائيلي يغتال المناضل الفلسطيني سعيد حمادي في لندن.