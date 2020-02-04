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مباحث التموين تُتلف مواد غذائية فاسدة

04 شباط / فبراير 2020 09:36

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غزة- الرأي

أتلفت مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية كمية من الألبان والمواد الغذائية الفاسدة خلال جولة مشتركة مع دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وأوضح مسؤول دائرة مباحث التموين الرائد أحمد قنيطة أنه تم عمل محضر ضبط وإتلاف 10.517 علبة لبن بالإضافة لإتلاف 124 كجم من المرتديلا لدى أحد التجار في محافظة غزة، مشيراً أن مباحث التموين أتلفت الكميات السابقة بعد رسوب عيناتها في الفحص المخبري وعدم أهليتها للاستهلاك من قبل المواطنين.

في سياق متصل، أتلفت مباحث التموين في رفح بالتعاون مع لجنة الرقابة الغذائية المكونة من مباحث التموين ووزارة الصحة وبلدية رفح وفي اطار متابعة سوق السبت الشعبي الاسبوعي بالمحافظة، كمية من السبانخ تُقدر بأكثر من "طن".

وأوضح الرائد حماد أبو جزر مدير مباحث التموين برفح أنه تم ضبط أكثر من طن من نبات السبانخ و مصادرتها قبل بيعها للمواطنين وذلك لوجود بقع بيضاء اللون على سطح ورق السبانخ وبعد الفحص تبين أنها اثار مبيدات سامة يقوم الاحتلال " الاسرائيلي "برشها شرق محافظة خانيونس.

ونوه أبو جزر إلى إتلاف الكمية المذكورة من السبانخ حسب الاصول وبموافقة الجهات المختصة في ضاغطة القمامة في بلدية رفح .

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