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وفد من تعليم خان يونس يزور معرض صور الذاكرة الوطنية الفلسطينية

04 شباط / فبراير 2020 09:42

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غزة- الرأي

زار وفد من مديرية التربية والتعليم بخان يونس ، معرض صور "الذاكرة الوطنية الفلسطينية" الذي أقامته مؤسسة ياسر عرفات بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين، والذي أقيم في بيت الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار بغزة وذلك رداً على صفقة القرن.

وضم الوفد كلاً من  أ. جهاد عسقول مشرف النشاط الثقافي بالمديرية، ونخبة من طالبات الصف العاشر الأساسي في مدرستي فاروق الفرا وطبريا الثانويتين للبنات، واللائي تأهلن لمنافسة قريناتهن في المديريات الأخرى في مسابقة المعرفة الوطنية والتي تهدف إلى زيادة وعي الطلبة بالتاريخ الفلسطيني المعاصر، وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الفلسطينية الصاعدة، وتسليط الضوء على السيرة النضالية للرئيس الراحل أبو عمار. هذا وتخلل المعرض عرض مرئي عن حياة الرئيس الراحل أبو عمار.

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