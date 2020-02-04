الصحة تطور الخدمات الصحية المقدمة للأمهات بتزويدها بالأجهزة الحديثة

غزة- الرأي

أكد مدير عام الرعاية الأولية د. مدحت عباس ان وزارة الصحة لا تألُ جهدا في تطوير الخدمات التي تقدمها للأمهات من خلال توفير الأجهزة وتطبيق بروتوكولات خاصة بتحديث آلية الخدمة المقدمة لهن، مشيرا بأن تشغيل جهاز التراساوند (رباعي الأبعاد) لاكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا في مركز شهداء الرمال الصحي بدعم من جمعية الهلال الاحمر القطري منذ شهر ديسمبر من العام الماضي 2019 أضاف بصمة جديدة للخدمات المقدمة للأمهات.

بدورها، أوضحت د. نهلة حلس مدير دائرة الام والطفل أنه تم التعامل مع 65 حالة من السيدات المحولات من مراكز الرعاية الأولية المختلفة، وذلك منذ بداية تشغيل الجهاز الذي يظهر الجنين كمجسم مع البعد الزمني للحركة، ويعطي الطبيب المعالج تدوير الصورة الملتقطة لأخذ البعد الثالث، ويعمل على اختراق الاشعة للقلب والكليتين والكبد وباقي أعضاء جسم الجنين الداخلية (القلب_ الكليتين_ الكبد)، مشيرة أن الجهاز يعطي صورة واضحة لملامح الجنين قريبة من الصورة الفوتوغرافية،

وبينت ان الجهاز يظهر أدق التفاصيل لتشوهات جسم الجنين الخارجية، ويقدم صورة (مجسمة شاملة) لتتابع الحركات الحية للجنين داخل الرحم، مع إمكانية تخزين الصور والفيديو للجنين".

يذكر أن وزارة الصحة قامت بتنظيم برنامج تدريبي لفريق من الطبيبات الاخصائيات برعاية الحوامل أشرف عليه د. محمد العجلة المتخصص بالأشعة_ التراساوند في مجمع الشفاء الطبي، وذلك لمتابعة السيدات اللواتي لديهن عوامل خطورة تؤدي الى تشوهات الأجنة.