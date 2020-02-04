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تعليم الشمال يتفقد طلبة الثانوية العامة في مدرستي أم الفحم وجبل المكبر

04 شباط / فبراير 2020 09:47

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غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، أحوال طلبة الثانوية العامة في مدرستي أم الفحم الثانوية للبنات، وجبل المكبر الثانوية للبنين، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتحفيز طلبة الثانوية العامة وحثهم على الاستعداد لخوض الامتحانات النهائية.

جاء ذلك خلال زيارته للمدرستين بحضور مديرة مدرسة أم الفحم الثانوية للبنات أ. سماهر أبو العينينن، ومدير مدرسة جبل المكبر الثانوية للبنين أ. سائد السلطان.

بدوره، حثّ أ. العرابيد الطلبة على مزيد من الجد والاجتهاد وتنظيم الوقت ومتابعة الدروس أولاً بأول، حتى يتمكنوا من تحقيق النجاحات والإنجازات التي يطمحون بها، مؤكداً على أهمية التقيد بالكتاب المدرسي، باعتباره المرجع الأساس الذي تنبثق منه أسئلة الامتحانات، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بموقع روافد التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم والذي يحتوي على دروس مصوّرة في المباحث كافة، تساعد الطلبة على مزيد الفهم والاستيعاب.

ودعا أ. العرابيد الطلبة إلى ترتيب الأولويات، وعدم الانشغال بأي أمر يصرفهم عن متابعة دروسهم، إلى جانب الالتزام بمقاعد الدراسة إلى حين التقدم للامتحانات التجريبية التي تعقدها المديرية مطلع شهر أبريل المقبل.

وقدم أ. العرابيد مبادرة للطلبة المتفوقين وهي عبارة عن تقديم دروس إضافية من قبل نخبة من المدرسين والمشرفين لتسليط الضوء على النقاط المهمة في المنهاج والمتوقعة للاختبارات.

وتمنى أ. العرابيد للطلبة التفوق والنجاح، ليس على مستوى المديرية فحسب، وإنما على مستوى القطاع والوطن.

بدورهما، ثمّن كل من  أ. أبو العينين و أ. السلطان، تلك الزيارة التي تنم عن مدى المسؤولية العالية والحرص الشديد الذي يوليه مدير التربية والتعليم على أبنائه الطلبة.

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