توجيه الشمال ينظم لقاءات توعوية بمدارس الشمال

غزة- الرأي

نظم قسم العمل النسائي بالتوجيه السياسي بمحافظة الشمال لقاء توعوي بعنوان " صفقة القرن المخزية" استهدف طالبات الثانوية العامة بمدارس الشمال شمال غزة.

بدورهم تحدث القائمين على اللقاء عن مخاطر صفقة القرن علي القضية الفلسطينية والمؤامرات البغيضية ضد شعبنا ،منوهاً للدور المتكامل في كيفية مواجهة هذا الخطر.

وفي سياق أخر نظم توجيه الشمال لقاء توعوي بعنوان "خطر الإنترنت والابتزاز الألكتروني" مستهدفاً كادر الهيئة التدريسية وطالبات عدة مدارس من الثانوية العامة شمال غزة.

وتحدث محاضرين اللقاءات عن خطورة استخدام الإنترنت بشكل خاطئ وأساليب الأبتزاز الألكتروني وخطورتها ودور الأسرة والهئية التدريسية في متابعة سلوك الطالبات ، منوهية كيفية مواجهة هذا الخطر والاساليب الصحيحة المتبعة لعدم الوقوع ضحية الابتزاز الالكتروني.