التعليم يكرم المعلم المتقاعد عطاالله سعدات من مدرسة عمر بن الخطاب

غزة- الرأي

كرمت مديرية التربية التعليم في شمال غزة معلم اللغة العربية بمدرسة عمر بن الخطاب الأساسية للبنين أ. عطاالله سعدات، وبحضور رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. اسماعيل البياري، ورئيس قسم النشطة أ. محمد كلوب، نقيب معلمي الشمال أ. محمد صلاح، ومدير المدرسة د. محمد شحيبر وعدد من العاملين في المديرية ومعلمي المدرسة، وذوي المحتفى به، والمجتمع المحلي وذلك ​تقديراً له على سنوات قضاها في خدمة العلم والتعليم.

بدوره، رحب د. شحيبر بالحضور الكريم، متحدثا عن مناقب المعلم سعدات، من إخلاص وتفاني في أداء والوظيفة، وإنكار الذات، واجتهاد في مواصلة العمل رغم كل الصعوبات، وفي كل الظروف.

والقى أ. البياري كلمة التعليم، تحدث فيها عن أهمية مهنة المعلم، ودوره الأساسي في صناعة أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بوعي وقوة، مشيرًا الى خصوصية المعلم الفلسطيني الذي يحمل على عاتقه عبء التنشئة الوطنية والمعنوية، الى جانب المادة العلمية التي يقدمها لطلابه، مشيداً بالمعلم المحتفى به، متمنياً له حياة سعيدة في طاعة الله ومرضاته، بعد أن أدى دوره المهني على أكمل وجه.

من ناحيته ، توجه أ. سعدات بالشكر للإدارة التعليمية على هذه اللفتة الطيبة، مثمناً دور مديرية التربية والتعليم في دعم وتسيير العملية التربوية، ورعاية العاملين في الحقل التعليمي، فضلاً عن توفير كل ما يلزم لتحقيق بيئة مدرسية مثالية.

هذا وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية، والأشعار، والكلمات المؤثرة، وفي الختام تم تسليم درع التقدير للمعلم المحتفى به.