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بلدية خان يونس تشرع بصيانة شارع جمال عبد الناصر

04 شباط / فبراير 2020 09:55

شارع جمال عبد الناصر
شارع جمال عبد الناصر

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ مشروع صيانة طبقة الأسفلت التالفة والمهترئة والمناطق التي يوجد بها هبوطات في شارع جمال عبد الناصر المعروف ب" الطريق الغربية" بدءً من مسجد الكتيبة وحتى مفترق شارع رقم (13) المؤدي إلى مدينة حمد السكنية.

وذكر مُسير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس أهمية مشروع صيانة طرق بمركز المدينة "المرحلة الثالثة" والممول من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقيمة ( 53,000 ) يورو، حيث سيتم إضافة إلى ما سبق صيانة أحجار الجبهة في الطريق المذكورة وتركيب إنارة بالطاقة الشمسية على مفترقي شارعي عمر المختار المعروف بــ (5)  و(13) المؤدي لمدينة حمد، لتحسين الحركة المرورية والحد من حوادث السير وعبور المواطنين، لا سيما وأن الشارع به هبوطات واهتراءات كثيرة نتيجة لأعمال الصيانة المتكررة وتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بتمديدات المياه والصرف الصحي.

وبين م. الأخرس أهمية تلك الأعمال لا سيما وأن الطرق يعتبر من الشوارع الشريانية الذي يربط بين شمال المدينة وجنوبها بالإضافة إلى ربطه بمجموعة من الأحياء الواقعة في غرب المدينة وأطرافها المختلفة، مشيراً في سياق متصل إلى أن تلك الأعمال سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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