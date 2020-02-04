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الشرطة بغزة تُحذر من إطلاق النار خلال المناسبات

04 شباط / فبراير 2020 10:04

غزة - الرأي

حذرت الشرطة الفلسطينية من استخدام السلاح وإطلاق النار خلال المناسبات المختلفة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، إن الشرطة ستقوم بالتعامل بقوة وحزم، وملاحقة وضبط وتوقيف كل من يطلق النار في الهواء في أي مناسبة.

وأكد العقيد البطنيجي، أن استخدام السلاح وإطلاق النار في المناسبات، يشكل جريمة يُعاقب عليها القانون، وسيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة السلاح المستخدم وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن هذا التحذير يأتي حفاظًا على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، وحماية أمن وسلامة المجتمع، وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.

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