جيش الاحتلال يزعم إحباطه تهريب أسلحة إلى غزة عبر البحر

القدس المحتلة - الرأي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي احباطه محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة بواسة سفينة صيد عبر البحر قبل 3 أشهر.

وذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش سمح اليوم بنشر تفاصيل الحادثة، التي وقعت قبل 3 شهور، حيث سيطرت قوات سلاح البحرية على سفينة أسلحة في طريقها لغزة.

وقال الموقع العبري، إن قوات سلاح البحرية، اعتقلت شابين فلسطينيين على متن السفينة، وقامت بمصادرة السفينة المحملة بالأسلحة، على حد زعم الموقع.

وأضاف أن قوات سلاح البحرية، عثرت على أسلحة على متن السفينة، زاعمةً أنهم كانت في طريقها الى قوات الكومندوز البحري التابعة لحركة حماس.

وأشار الموقع العبري، إلى أن احباط محالة التهريب هذه، سيسهم في منع قوات الكومندو البحرية التابعة لحماس من التسلح وزيادة قوتها، وسيؤدي للمساس بقدراتها العسكرية.