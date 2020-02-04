وزارة العمل تلتقي بلجنة تقييم مسابقة أفضل دائرة حكومية

غزة- الرأي

اجتمعت وزارة العمل من خلال لجنة الجودة بحضور رئيس لجنة الجودة أ.اعتماد الطرشاوي وعدد من مدراء الإدارات العامة مع لجنة الجودة المكلفة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ممثلة ًبالمهندس عوض المدهون و م. شيرين حلس و م.محمد أبو شمالة و د. محمد السباح لتقييم مسابقة أفضل دائرة حكومية.

بدورها، رحّبت الطرشاوي بالحضور الكريم مؤكدةً على الاهتمام المتواصل والجهود الدائمة داخل الوزارة من قبل لجنة الجودة لمناقشة كافة بنود ومحاور المسابقة ، حيث أنها عملت على تجميع كافة الجهود المبذولة في هذا الجانب وتوثيقها واستكمال النواقص للوصول إلى أفضل النتائج في تطوير الأداء المؤسسي للوزارة.

وأضافت "إن هذه المسابقة تُشكّل فرصة حقيقية لاستكمال الجودة لدى الوزارات في كافة مفاصل عملها، وأن الجودة إدارة عليا لدى الوزارات يتم تعميمها ونشرها لتصبح ثقافة عامة لدى كافة موظفيها".

من جهته ، أوضح أبو شمالة أن الحكومة ممثلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء تسعى إلى تحقيق جودة الأداء المؤسسي في الوزارات ، وتجديد الخدمات للمواطنين، وأن هذه المسابقة هي أحد برامجها لتحقيق ذلك .

وناقشت اللجنتان خلال اللقاء العديد من المحاور المهمة بخصوص واقع التدريب والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي والنظام المالي ، بالإضافة إلى الرقابة والشكاوى والخدمات المقدمة من الوزارة والمرفوعة على موقعها ، ومحاضر الاجتماعات ومؤشرات الأداء والمبادرات والانضباط الوظيفي ودليل الاجراءات وغيرها .

وفي الختام قام الفريق بجولة ميدانية لمقابلة عدد من موظفي الوزارة في كافة المستويات الإدارية؛ للاطلاع على مدى الملائمة الفكرية في موضوعات الجودة المتنوعة .

