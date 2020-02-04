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خلال عملية قمع نُفذت أمس

إصابة عدد من الأسرى بـ "عوفر" ونقل 33 آخرين لسجون أخرى

04 شباط / فبراير 2020 10:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

 أكد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من الأسرى في سجن "عوفر" أُصيبوا خلال عملية القمع التي نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال يوم أمس في قسم (12)، دون معرفة تفاصيل عن طبيعة الإصابات.

وبين نادي الأسير أن عملية القمع نُفذت بعد أن ادعت إدارة السجن أن الأسير ربيع عصفور (31 عاماً) من بلدة سنجل، واجه سّجان وأصابه بجروح.

وتابع، أن إدارة السجن نقلت (33) أسيراً إلى سجون "النقب، وريمون، ونفحة وعزل آيالون، وعزل أيلا"، ووزعت بقية الأسرى على الأقسام الأخرى داخل السجن، علماً أن العدد الإجمالي للأسرى في القسم قرابة (70) أسيراً، وهم من ضمن أكثر من ألف أسير يقبعون في سجن "عوفر" بينهم أطفال.

أسماء الأسرى الذين جرى نقلهم:

الأسرى الذين جرى نقلهم إلى "ريمون ونفحة" هم:

1- إسماعيل إبراهيم حلبية

2- محمد حسين ربيع

3- أكرم علي سلامة

4- هاشم محمد حميدان

5- مصعب ساهر برغوثي

6- محمد سلامة دار سليمان

7- سيف محمد عبده

8- محمد أيوب دلايشة

أما إلى سجن "النقب هم:

1. ياسر محمد رجوب

2. عبد الرحمن حسين جليس

3. عبد وليد عيد

4. بكر أحمد عصافرة

5. أيوب محمد الخضور

6. عبد الله رائد بدوان

7. محمد ماجد عوض

8. أحمد محمد عبده

9. حامد إبراهيم سرور

10. محمد يوسف عوض

11. محمد وحيد أبو ماريا

12. أمير ناجي أبو شخيدم

13. خضر جمال الحداد

14. محمد جهاد عصافرة

15. باسل حسين فليان

16. صالح طارق لدادوة

17. لطفي إسماعيل البرغوثي

18. معتز سميح وهدان

19. رائد محمد بدوان

20. شكري محمد حنش

21. موسى مجدي خطيب

22. -جهاد ساري وهدان

أما الأسرى الذين نقلوا إلى العزل هم:

1. شكري الخواجا "عزل أيلون

2. محمد شريتح عزل "أيلا"

3. ويحيى جادو عزل "أيلا"

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