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لجنة المبادرات الإبداعية تطلق المرحلة الثانية من تقييم مبادرات المعلمين

04 شباط / فبراير 2020 11:03

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غزة- الرأي

  أطلقت لجنة المبادرات الإبداعية بمديرية تعليم الوسطى المرحلة الثانية من تقييم المبادرات الإبداعية للمعلمين و الموظفين و المشاركين في مسابقة مبادرتي 2020 ، وذلك في جميع مدارس المديرية.

بدوره ، اوضح رئيس  اللجنة د. حسني العتال أن اللجنة بدأت بزيارات ميدانية للمعلمين المبادرين في مدارسهم بهدف الاطلاع على انجازات المبادرين في خططهم التي تقدموا بها في المرحلة الأولى للتقييم.

وبين العتال بأن اللجنة تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، تقوم كل مجموعة بزيارة المبادر و الاطلاع على آليات تنفيذ المبادرة و تقديم التغذية الراجعة لكل مبادر بهدف الوصول إلى مبادرة إبداعية متميزة، يستطيع المنافسة فيها على مستوى الوزارة

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