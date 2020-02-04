45 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية، إن 45 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.