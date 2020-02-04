وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من خطورة ما يتعرض له الأسرى فى سجن عوفر وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تعلن آلية توزيع قافلة اللحوم السعودية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 260 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة رامز فاخرة" تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المبادرات الفرعية بخان يونس تواصل زيارة المبادرات المؤهلة للمرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع شرطة المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الجامعة الإسلاميةبالجنوب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التربية التعليم" تتفقد روضة ومدرسة الحكمة الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم خان يونس" يعقد لقاءً تدريبياً حول الموشن جرافيك وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تطلق العديد من الفعاليات بمحافظة خان يونس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

45 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

04 شباط / فبراير 2020 11:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية، إن 45 مستوطنا اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على الاسر الفقيره

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟