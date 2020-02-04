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مجمع عدوان الطبي يُنظم يومًا ترفيهيًا للأطفال المرضى

04 شباط / فبراير 2020 11:11

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غزة- الرأي

نظّم مستشفى الأطفال بمجمع كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة بالتعاون مع فريق بسمة أمل الشبابي أمس الأول يوماً ترفيهياً للأطفال المرضى الموجدين بقسم المبيت والاستقبال بالمستشفى .

بدوره، أوضح د. حسام أبو صفية مدير مستشفى الأطفال بالمجمع أن هذه الفعالية تأتي من باب الترفيه عن الأطفال وإدخال الفرح والسرور على وجوههم  وذويهم.

وتخلل اليوم الترفيهي فقرات ترفيهية وتوزيع هدايا على الأطفال المرضى بهدف التخفيف عنهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

وفي ختام الفعالية قدم فريق بسمة أمل الشبابي درع شكر وتقدير لمدير مستشفى الأطفال على جهوده المستمرة في تقديم الخدمة الطبية للأطفال في شمال القطاع.

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