التعليم تنظم بطولة الراحل هاني الهور لكرة الطاولة

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي بطولة الراحل هاني الهور لكرة الطاولة لطلبة مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، وذلك على أرض الجامعة الإسلامية بغزة، بمشاركة 7 جامعات و11 كلية.

وحضر افتتاح البطولة د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي، أ. د. ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية، د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، د. محمد صيام مدير عام التعليم العام، أ. خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، أ. خالد الجرجاوي رئيس قسم شؤون الطلبة، أ. عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية، وممثلي مؤسسات التعليم العالي.

بدوره، أكد د. اليازوري أن البطولة تأتي في اطار خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات التعليم العالي وتفعيل النشاط الرياضي لما له من دور فاعل في بناء المجتمعات، مثمناً دور الجامعات الفلسطينية في احتضان الأنشطة الرياضية التي من شأنها صقل وتطوير مواهب الشباب والطلبة في الجامعات، مشيراً إلى أن اطلاق اسم الراحل الهور على البطولة يأتي من باب الوفاء لما كان له من دور فاعل في أنشطة الوزارة المختلفة.

من ناحيته ، بين أ. د. فرحات أن الجامعة تنظم البطولات الرياضية لكافة المراحل التعليمية لما لها من أثر إيجابي في بناء الأبدان التي يترتب عليها بناء العقول والتفكير العلمي السليم، مشيداً بوزارة التعليم في الاهتمام بمثل هذه البطولات التي تساهم في تعزيز العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي وكذلك رفع مستوى الكفاءة البدنية للطلبة وإكسابهم المهارات الحركية المختلفة والتي بدورها تنعكس إيجابًا على تحصيلهم الدراسي.