الشباب والرياضة تعلن عن تنظيم دورة بعنوان "الإدارة الرياضية للطالبات"

غزة- الرأي

أعلنت دائرة التأهيل والتدريب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ، عن تنظيم دورة فى مجال إدارة البطولات الرياضية ، والتي تستهدف طالبات التربية الرياضية من مختلف الجامعات ، والتى ستقام بتاريخ 12_2_2020 ، بقاعة التدريب بملعب فلسطين بمدينة غزة .

بدوره، أكد المحاضر أ . محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع، على أن الدورة تهدف لوضع اللبنات الأولى في الإدارة الرياضية للبطولات لخريجات التربية الرياضية ، من أجل تطوير قدراتهن في المجال الرياضي ، ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للشؤون الرياضية ، لتطوير الكادر الرياضي والعمل على الارتقاء به في شتى المجالات .