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التوجيه السياسي برفح ينظم صالوناً سياسيا حول صفقة القرن

04 شباط / فبراير 2020 11:32

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غزة- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وبالتنسيق مع القيادة الجنوبية للأمن الوطني بمحافظة رفح صالوناً سياسياً للأجهزة الأمنية بعنوان "صفقة القرن الأبعاد والمخاطر وخيارات المواجهة، بحضور النائب في المجلس التشريعي د يحيي موسى والاستاذ وليد المدلل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي والدكـتور حمدان أبو عمران والعميد محمد لافي وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في محافظة رفح.

بدوره، قال النائب يحيي موسى إن الدعوات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص صفقة القرن هدفها تصفية القضية الفلسطينية.

من ناحيته ، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد المدلل أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه وثوابته ويقف صفا واحدًا في وجه صفقة القرن.

من جانبه،  استعرض الدكتور أبو عمران المواقف التاريخية التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية

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