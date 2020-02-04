مدرسة ممدوح صيدم والتوجيه السياسي يطلقان حملة توقيع ضد "صفقة القرن"

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات و بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي و المعنوي اليوم،حملة للتوقيع على عريضة ضد "صفقة القرن " بمشاركة كلاً من مدير التربية و التعليم هشام الحاج و المديرين الفني و الإداري ورؤساء الأقسام و عدد من موظفي المديرية و بمشاركة فريق مبادرة نحو ( مواطنة رقمية ) .

بدوره، قال الحاج خلال التوقيع على العريضة :"إن هذه الصفقة هي خطة عنصرية تحاصر القدس وتلغي حق العودة وتسمح لدولة الاحتلال بتوسيع نفوذها في دول المنطقة كلها ، مطالباً جميع الموظفين بالتوقيع على العريضة مضيفاً :“نحن الآن أمام فرصة تاريخية للرد على صفقة ترامب المشئومة بصفعة قوية وتفضح كذبه.

من جانبها، أكدت المعلمة منيرة النجار أحدى أعضاء فريق المبادرة على ضرورة مشاركة الجميع للتوقيع على العريضة بقولها :" إن وقوف مجتمعنا العربي إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى الحفاظ و التمسك بحقوقه في الدفاع عن أرضه و التمسك بها.