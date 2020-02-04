الشباب والرياضة تطلق العديد من الفعاليات بمحافظة خان يونس

غزة- الرأي

نظمت وزارة الشباب والرياضة مديرية خان يونس العديد من الأنشطة والفعاليات بالمحافظة،حيت أقامت عدة وقفات وفعاليات رافضة لصفقة القرن ،بالتعاون مع بلدية خان يونس ومركز شباب الزمالك ،رفع خلالها المشاركون لافتات رافضة لصفقة القرن وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه التاريخية .

كما اختتمت المديرية وضمن أنشطتها المختلفة بطولة الكرة الطائرة لفتيات المرحلة الإعدادية ،بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ،اضافة لبطولة الكرة الطائرة الخاصة بطلاب المرحلة الإعدادية .

وتأتي تلك الأنشطة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ستنفذها المديرية خلال الفترة المقبلة ،بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي .