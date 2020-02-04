وكالة الرأي الفلسطينية لجنة دليل إجراءات الأرشفة تعقد إجتماعها الثاني وكالة الرأي الفلسطينية " عويضة "يتفقد قسم الوعظ بخان يونس ويزور عددًا من علماء المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا وأساسات آخر بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من خطورة ما يتعرض له الأسرى فى سجن عوفر وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تعلن آلية توزيع قافلة اللحوم السعودية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تُنفذ 260 مهمة خلال يناير وكالة الرأي الفلسطينية "مدرسة رامز فاخرة" تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المبادرات الفرعية بخان يونس تواصل زيارة المبادرات المؤهلة للمرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع شرطة المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من الجامعة الإسلاميةبالجنوب
أخبار » الأخبار الحكومية

الشباب والرياضة تطلق العديد من الفعاليات بمحافظة خان يونس

04 شباط / فبراير 2020 11:41

1
1

غزة- الرأي

نظمت وزارة الشباب والرياضة مديرية خان يونس العديد من الأنشطة والفعاليات بالمحافظة،حيت أقامت عدة وقفات وفعاليات رافضة لصفقة القرن ،بالتعاون مع بلدية خان يونس ومركز شباب الزمالك ،رفع خلالها  المشاركون لافتات رافضة لصفقة القرن وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه التاريخية .
كما اختتمت المديرية  وضمن أنشطتها المختلفة  بطولة الكرة الطائرة لفتيات المرحلة الإعدادية ،بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ،اضافة لبطولة الكرة الطائرة الخاصة بطلاب المرحلة الإعدادية .
وتأتي تلك الأنشطة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ستنفذها المديرية خلال الفترة المقبلة ،بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي .

1 2
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تنظم وقفة تنديد بصفقة القرن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟