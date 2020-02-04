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وزارة التربية التعليم" تتفقد روضة ومدرسة الحكمة الخاصة

04 شباط / فبراير 2020 11:49

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غزة- الرأي

تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم سير العمل بروضة ومدرسة الحكمة الخاصة، وضم الوفد أ. فاطمة الخالدي مدير التعليم الخاص بالوزارة، د. شرين المصري رئيس قسم رياض الأطفال، أ. فاتن اللداوي مشر رياض الأطفال بالوزارة، ورافقهم في الجولة رئيس قسم التعليم العام أ. ختام نصار، ورئيس شعبة التعليم العام أ. محمد أبو النجا، ومشرفة الرياض أ. أسيا الزاملي.

بدوره، أوضح قديح أن الهدف من الزيارة الاطلاع على سير العمل في مدرسة الحكمة الخاصة، خاصة الصف الأول الأساسي فيها لهذا العام، والاطلاع كذلك على أنشطة المدرسة وخططها، كما تم الالتقاء بمديرية المدرسة ومعلمات الصف الأول الأساسي، وتفقد الغرف الصفية فيها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عدة أمور تتعلق بالصف الأول؛ منها آليات التحفيز والتعامل مع التلاميذ.

وأكد قديح متابعة مديرية شرق خان يونس لكافة رياض الأطفال وعلى وجه الخصوص روضة الحكمة بصفتها أول روضة تحتضن الصف الأول الأساسي بشرق خان يونس.

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